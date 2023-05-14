中職／初亮相代跑上場 池恩齊：唯一想法拚就對了

中職富邦悍將隊野手池恩齊生涯初亮相13日代跑上場，池恩齊直言很興奮，跑壘判斷有點瑕疵，教練也提醒可以更大膽，對於生涯首安不多想，「上場拚就對了」。

中華職棒富邦悍將隊10日新註冊內野手池恩齊、11日升上一軍，昨天與樂天桃猿隊比賽，9局下蔣智賢選到四壞保送上壘，池恩齊代跑上場，為中職生涯初亮相，申皓瑋接著敲出中外野方向安打，池恩齊跑壘稍微有遲疑，最後還是順利跑上三壘，但悍將攻勢沒有延續，沒能替球隊跑回分數。

悍將總教練丘昌榮表示，池恩齊目前在一軍的角色是代跑代守，昨天首次亮相，感覺判斷上可以再更好一點，可能也是經驗問題、再給他一點時間，他的速度看起來滿不錯的。

池恩齊表示，昨天申皓瑋打出安打，但跑到二壘時自己有猶豫，想要看三壘指導教練的指示，後來教練也有提醒，球員腳程自己最了解，上場代跑大膽衝，不要想太多，造成表現上綁手綁腳，這也是一個經驗。

昨天比賽沒有打擊機會，被問起會不會期待生涯首安，池恩齊表示，沒有特別去想，教練安排上場，想辦法做好該做的事情，代跑就要積極搶壘，昨天上場只有一個想法，「拚就對了」。

悍將今天與味全龍隊比賽，池恩齊賽前練習結束後在場邊探頭，想要跟龍隊野手冉承霖打招呼，池恩齊表示，兩人之前在U23世界盃棒球賽培訓隊吃飯都在一起。被問起兩人誰的速度快，池恩齊笑說：「冉承霖比較快，他腿很長，我覺得我的速度還可以，但沒有像他這麼快。」