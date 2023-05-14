中職／江少慶飆10K居三振王 抽掉挨轟那球是好看比賽
富邦悍將隊投手江少慶昨天先發飆出個人中職生涯單場新高10次三振，賽後並列三振王，他表示，昨天抽掉被全壘打那球，應該算是很好看的比賽。
中華職棒富邦悍將隊昨天與樂天桃猿隊比賽，悍將隊先發投手江少慶投到3局上稍微有狀況，1人出局後被林承飛敲出安打、保送陳晨威，再被成晉敲安失掉1分，接著被楊晉豪敲出全壘打，單局失掉4分。
江少慶被敲出全壘打後連飆4次三振，比賽後半段沒有多掉分數，昨天總計用110球投7局，被敲出5支安打，投出3次四壞保送、10次三振，失掉4分責失分、吞下個人本季第2敗，賽後防禦率1.73、讓出聯盟防禦率王位置。
悍將總教練丘昌榮表示，昨天比賽江少慶的滑球不錯、球速也發揮得很好，3局的狀況主要是好球數落後被打，需要再修正一下，如果好球數落後就比較容易被對方鎖定，球路也有點偏高，除了3局的狀況，整場比賽都算不錯。
江少慶表示，昨天投到3局有出現保送，好球數落後時失投被打全壘打，「但如果抽掉那一顆球，是很漂亮、很好看的比賽」。
江少慶也提到，面對比賽從開賽就很專心，被打全壘打之後更專注在比賽上，但棒球比賽就是這樣，一顆球可能就會影響整場比賽，是比較可惜的地方。
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