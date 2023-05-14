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中職／林辰勳看到宋嘉翔成長 被盜壘苦笑喊下次討回

中央社／ 新北14日電
中職樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔（圖）12日與味全龍隊比賽7局上跑出生涯首次盜壘成功，他笑說看到暗號再三確認，確定要跑後也成功盜壘，他笑說龍隊捕手林辰勳應該也很意外。 中央社
中職樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔（圖）12日與味全龍隊比賽7局上跑出生涯首次盜壘成功，他笑說看到暗號再三確認，確定要跑後也成功盜壘，他笑說龍隊捕手林辰勳應該也很意外。 中央社

中職味全龍隊捕手林辰勳與樂天桃猿隊捕手宋嘉翔是穀保家商學長、學弟，日前同場先發，宋嘉翔盜學長壘，林辰勳苦笑直言下次跑回來，也稱讚宋嘉翔成長多，「我要再加油一點」。

中職12日比賽味全龍隊和樂天桃猿隊交手，兩隊都排上年輕的捕手先發，龍隊捕手是21歲的林辰勳，桃猿隊捕手是18歲的宋嘉翔，比賽中的另外一個亮點是腳程不快的宋嘉翔跑出中職生涯首盜。

宋嘉翔昨天提到，因為腳程不快，看到教練下要盜壘的暗號嚇一跳，相信應該也出乎林辰勳的意料。

林辰勳今天被問起這件事表情無奈表示，全場應該只有李凱威發現宋嘉翔要盜壘，也是自己比較大意，應該要多注意，那一球算是延遲盜壘，第一時間沒有注意到再傳球就來不及了，只能苦笑說「下次他在壘上，我會更注意」。

林辰勳和宋嘉翔是高中學長、學弟，林辰勳表示，看到宋嘉翔很多地方與過去不同，在一軍打得不錯，有很大的成長，雖然熱身賽的時候也有蹲捕配到宋嘉翔的打席，但現在和熱身賽時已經不一樣了，「他是一個需要去注意的打者」。

看到學弟快速的成長，林辰勳坦言一定會受到刺激，「覺得自己要再多加油一點」，也笑說「下一次有機會換我跑（盜）回來」。

宋嘉翔 樂天桃猿 中職

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