聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟再勝獅 恰總帶隊2連勝

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／綜合報導
中信兄弟隊新任總教頭「恰恰」彭政閔。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊新任總教頭「恰恰」彭政閔。記者劉學聖／攝影

「恰總」上任後的中信兄弟隊，昨天再以4：2贏球、連續咬了統一獅隊兩口，也讓中職排名版圖再次發生變動，樂天桃猿隊同日以4：2擊敗富邦悍將隊，一來一往後，猿隊擠下獅隊、以1場勝差獨占龍頭，兄弟也將悍將隊踹落獨自墊底。

新莊之戰上演經典賽國手同場先發，江少慶先發7局失4分，狂飆生涯單場新高的10次三振，黃子鵬則是前7局未失分，第8局續投被敲2安打、失2分，黃子鵬成為最終贏家。

加上此役前7局，黃子鵬跨季連32局對悍將隊未失分，聽聞這項數字詫異反問：「有那麼久喔？」他表示，「有時就運氣、運氣，有時也是會被掌握到，只是剛好得點圈時我的運氣好一點，都有守下來。」

與江少慶的同場交鋒，黃子鵬也從中學習，「因為他今年狀況很好，注意他是怎樣投出他的節奏、看他的優點。」江少慶雖然挨轟，但黃子鵬看到的是他有效率地攻擊好球帶，最終還是投到7局，維持好自己的節奏。

江少慶的失分都出現在第3局，包括前隊友楊晉豪的三分砲，此役成績單也以挨轟前後成為明顯的分水嶺，前2.1局僅1K，挨轟後開啟壓制模式，後4.2局9K，一度連續7個出局數都是三振。

台南球場之戰，鄭浩均先發5.2局僅被敲2安打、失1分，飆出9K，3局下失分危機在投手教練王建民喊暫停後守住，鄭浩均說：「這是王葛格的力量。」拿下首勝賽後熱血名言連發，「我們現在勢不可擋，就像火焰燃燒、大象踩過對手。」

兄弟從4月18日起連25天墊底，昨天賽前與悍將隊並列第四，然而隨著悍將隊輸球，兄弟一波連勝後，戰績12勝15敗1和獨居第四，這也是「恰總」帶隊後的2連勝，彭政閔說：「能夠連勝當然很好，希望繼續下去。」

兄弟 獨居

延伸閱讀

中職／「就像大象踩過對手」鄭浩均熱血名言連發 曝有「王葛格的力量」

中職／兄弟終結連25天墊底 鄭浩均5.2局9K怒吼收首勝

圖輯／江少慶挨轟吞敗 黃子鵬奪第3勝

中職／跨季連32局封鎖悍將 黃子鵬詫異問：有那麼久？

相關新聞

中職／兄弟終結連25天墊底 鄭浩均5.2局9K怒吼收首勝

經歷近1個月的墊底日子，中信兄弟隊今天終於甩掉爐主頭銜，靠著鄭浩均5.2局9K、失1分的好投，以4：2擊敗統一獅隊拿下5...

中職／讚恰總領袖氣質 林岳平不給評語：太早

「恰恰」變「恰總」的第一戰，統一獅隊總教練林岳平在對面休息區觀察調度，大讚彭政閔具有領袖氣質，但要給出評語，林岳平認為「...

中職／江少慶飆生涯新高10K卻吞敗 栽在楊晉豪三分砲

江少慶壓制力十足的一戰，唯獨輸在第3局，遭前隊友楊晉豪敲出三分砲、被攻下4分大局，樂天桃猿隊終場以4：2擊敗富邦悍將隊，...

中職／收執教首勝手機湧祝賀訊息 彭政閔努力早睡

昨晚拿下執教首勝，中信兄弟隊總教練彭政閔賽後收到不少祝賀訊息，但他還是盡量讓自己早點入眠，因為這只是第一步，「未來還有艱...

中職／跨季連32局封鎖悍將 黃子鵬詫異問：有那麼久？

加上今天的前7局，黃子鵬跨季連續32局對富邦悍將隊未失分，此役最終繳出8局失2分好投，幫助樂天桃猿隊以4：2贏球。談到壓...

中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄

王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦