中職／兄弟再勝獅 恰總帶隊2連勝

「恰總」上任後的中信兄弟隊，昨天再以4：2贏球、連續咬了統一獅隊兩口，也讓中職排名版圖再次發生變動，樂天桃猿隊同日以4：2擊敗富邦悍將隊，一來一往後，猿隊擠下獅隊、以1場勝差獨占龍頭，兄弟也將悍將隊踹落獨自墊底。

新莊之戰上演經典賽國手同場先發，江少慶先發7局失4分，狂飆生涯單場新高的10次三振，黃子鵬則是前7局未失分，第8局續投被敲2安打、失2分，黃子鵬成為最終贏家。

加上此役前7局，黃子鵬跨季連32局對悍將隊未失分，聽聞這項數字詫異反問：「有那麼久喔？」他表示，「有時就運氣、運氣，有時也是會被掌握到，只是剛好得點圈時我的運氣好一點，都有守下來。」

與江少慶的同場交鋒，黃子鵬也從中學習，「因為他今年狀況很好，注意他是怎樣投出他的節奏、看他的優點。」江少慶雖然挨轟，但黃子鵬看到的是他有效率地攻擊好球帶，最終還是投到7局，維持好自己的節奏。

江少慶的失分都出現在第3局，包括前隊友楊晉豪的三分砲，此役成績單也以挨轟前後成為明顯的分水嶺，前2.1局僅1K，挨轟後開啟壓制模式，後4.2局9K，一度連續7個出局數都是三振。

台南球場之戰，鄭浩均先發5.2局僅被敲2安打、失1分，飆出9K，3局下失分危機在投手教練王建民喊暫停後守住，鄭浩均說：「這是王葛格的力量。」拿下首勝賽後熱血名言連發，「我們現在勢不可擋，就像火焰燃燒、大象踩過對手。」

兄弟從4月18日起連25天墊底，昨天賽前與悍將隊並列第四，然而隨著悍將隊輸球，兄弟一波連勝後，戰績12勝15敗1和獨居第四，這也是「恰總」帶隊後的2連勝，彭政閔說：「能夠連勝當然很好，希望繼續下去。」