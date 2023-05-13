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中職／就任後中信兄弟奪2連勝 「恰總」彭政閔：希望繼續下去

中職／兄弟終結連25天墊底 鄭浩均5.2局9K怒吼收首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊投手鄭浩均先發5.2局投出9次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手鄭浩均先發5.2局投出9次三振。圖／中信兄弟隊提供

經歷近1個月的墊底日子，中信兄弟隊今天終於甩掉爐主頭銜，靠著鄭浩均5.2局9K、失1分的好投，以4：2擊敗統一獅隊拿下5連勝，也是「恰總」彭政閔帶隊後的2連勝。

衛冕軍兄弟開季至今沒站上過第1，戰績在低檔徘徊，從4月18日開始更是連續25天墊底，到今天賽前與富邦悍將隊並列第四，然而隨著悍將隊今天輸球，兄弟一波連勝終於將戰績拉抬到12勝15敗1和，獨居第四。

兄弟先發投手鄭浩均今天頻頻飆K，開賽被李丞齡敲安後，連續解決6人次，3局下雖然出現3次四壞保送，但靠著雙殺、高飛球出局凍結跑者，4、5局僅被敲1安，但也有雙殺幫忙。

直到6局下2出局後鄭浩均才又遇到危機，連投2個保送後被換下場，接手的江忠城被敲二壘打又投出保送，被換下場，蔡齊哲上來才讓代打的陳傑憲敲出左外野飛球，游擊手潘志芳長距離狂奔背對美技接殺，結束危機場面，

鄭浩均開心鼓掌為隊友的好表現慶賀，他今天以96球投完5.2局，用球數創下生涯新高，9次三振則追平個人紀錄，被敲2支安打另有5次四壞保送，丟掉1分，收下生涯首勝。

兄弟打線在3局上先靠著王威晨高飛犧牲打得分，6局上則是潘志芳、周思齊兩支二壘安打得到1分，詹子賢再敲安送回周思齊，8局上滿壘福來喜選到保送擠回1分。

鄭浩均 周思齊

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