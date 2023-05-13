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中職／上一軍成績更進階 楊晉豪沒預期這球飛出去

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿楊晉豪3局上敲出3分砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿楊晉豪3局上敲出3分砲。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊王牌投手江少慶的壓制性好投之下，樂天桃猿隊把握為數不多的機會，在第3局攻下4分大局，包括由悍將隊輸出的楊晉豪敲出三分砲，終場以4：2贏球。總教練曾豪駒認為，楊晉豪上一軍後專注度提升、明確認知自己角色，打出與二軍截然不同的成績。

楊晉豪在悍將隊時期敲出3轟，前一發已是2021年11月21日，轉隊後首轟今天在熟悉的新莊球場出現，第2打席在第3局炸裂三分砲，守備上也屢屢貢獻美技，攔下準安打球。

楊晉豪本季在二軍表現不算突出，打擊率僅2成58，因林立傷勢而出現二壘戰力空缺，楊晉豪完美頂上。曾豪駒表示，「二軍成績當然是會參考，但上來後專注度的提升、認知自己角色非常明確，他也知道我們賦予他在二壘的守備是需要穩定的，也看到交給他的工作是可以勝任。」

楊晉豪表示，江少慶的狀況好，賽前準備上有設定方向，但這一球打出去，「我也不知道會飛出去，只是覺得擊球感覺還不錯，有機會形成安打。」

他也坦言，本季在守備上確實下了不少功夫，二軍總教練陳瑞振對他的守備相當要求，「不管打擊怎樣，守備必須要穩定，守備也是我今年最重要的課題。」

江少慶 曾豪駒

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