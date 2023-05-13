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中職／江少慶飆生涯新高10K卻吞敗 栽在楊晉豪三分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶投7局失4分，送出10K改寫個人單場新高。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶投7局失4分，送出10K改寫個人單場新高。記者余承翰／攝影

江少慶壓制力十足的一戰，唯獨輸在第3局，遭前隊友楊晉豪敲出三分砲、被攻下4分大局，樂天桃猿隊終場以4：2擊敗富邦悍將隊，黃子鵬8局失2分、拿下本季第3勝。

江少慶先發7局共用110球、被敲5安打，所失4分都出現在第3局，一出局後被連續4棒上壘，成晉的安打先讓他丟掉1分，楊晉豪補上三分砲，這也是楊晉豪穿上猿隊球衣後的第一發全壘打。

江少慶此役成績單以挨轟前後成為明顯的分水嶺，前2.1局僅1K，挨轟後開啟壓制模式，後4.2局9K，一度連續7個出局數都是三振，全場飆出10K，過去他的單場最多三振次數為8次（4場並列）。

江少慶締造悍將球團史上第6次、第5人次單場10K以上卻吞敗，前4人次依序為2018年5月2日布魯斯、2019年3月24日索沙、2019年5月3日羅力、2020年6月26日索沙、2022年10月5日陳仕朋。

黃子鵬也演出一場精采好投，前7局僅被敲3安打、無失分，直到第8局續投被李宗賢一壘打、王正棠三壘打串聯，最終掉2分下庄，前一次投滿8局已是去年5月10日、對手同樣是悍將隊。

江少慶 黃子鵬

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