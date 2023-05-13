聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭4打數敲1安 西武7：4擊敗樂天
旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭今天與樂天金鷲隊比賽，單場4打數敲出1支安打、吞下2次三振，西武隊終場以7比4拿下勝利。
日本職棒埼玉西武獅隊今天與樂天金鷲隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打2棒、守三壘，吳念庭1局下吞下三振、4局下敲出左外野方向飛球出局。
5局下西武隊3比2領先，1人出局後靠著失誤上壘，吳念庭敲出左外野方向安打推進，外崎修汰敲出高飛犧牲打送回1分，西武隊攻勢延續，再靠著保送、馬金農（David MacKinnon）清壘三壘打，送回2分、拉開領先差距。
吳念庭7局下吞下單場第2K，西武隊8局下再有攻勢，1人出局後鈴木將平、古賀悠斗接連安打、再靠著犧牲打多添1分保險分。
樂天隊3到8局都沒有再拿下分數，9局上靠著淺村榮斗適時安打追回2分，但攻勢沒有延續、樂天吞下敗仗。
吳念庭近期比賽沒有固定先發，今天先發出賽打擊有表現，總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，有1得分，賽後打擊率2成42。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言