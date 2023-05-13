日職／吳念庭4打數敲1安 西武7：4擊敗樂天

旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭今天與樂天金鷲隊比賽，單場4打數敲出1支安打、吞下2次三振，西武隊終場以7比4拿下勝利。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與樂天金鷲隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打2棒、守三壘，吳念庭1局下吞下三振、4局下敲出左外野方向飛球出局。

5局下西武隊3比2領先，1人出局後靠著失誤上壘，吳念庭敲出左外野方向安打推進，外崎修汰敲出高飛犧牲打送回1分，西武隊攻勢延續，再靠著保送、馬金農（David MacKinnon）清壘三壘打，送回2分、拉開領先差距。

吳念庭7局下吞下單場第2K，西武隊8局下再有攻勢，1人出局後鈴木將平、古賀悠斗接連安打、再靠著犧牲打多添1分保險分。

樂天隊3到8局都沒有再拿下分數，9局上靠著淺村榮斗適時安打追回2分，但攻勢沒有延續、樂天吞下敗仗。

吳念庭近期比賽沒有固定先發，今天先發出賽打擊有表現，總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，有1得分，賽後打擊率2成42。