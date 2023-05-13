中職／葉保弟自培轉正 選7號想成為像吉田正尚的小鋼砲

台鋼雄鷹隊今天為自主培訓選手葉保弟送上最棒的母親節禮物，由他的雙親、阿姨到場，見證他領取正式球員合約，脫下3位數背號「134」號球衣，穿上7號戰袍。

從春訓練習賽、官辦熱身賽到二軍例行賽，葉保弟維持穩定打擊表現，認真、努力態度獲得球團與教練團高度肯定。在母親節前一天，球團特別邀請葉保弟父母親與阿姨來到現場，遞上正式球員合約以及7號球衣，給葉保弟驚喜，也給媽媽難忘的母親節禮物，合約即日生效，明天起葉保弟就會穿著7號球衣亮相。

從去年秋訓進入雄鷹擔任訓練員，秋訓結束後成為自主培訓選手，都是葉保弟透過電話通知媽媽，這次轉為正式選手，改由媽媽送上驚喜，球團先以擔任開球嘉賓名義邀請家人，到現場才由劉東洋領隊揭曉這份母親節禮物。媽媽透露，「這是他的夢想，他之前才跟我說，媽媽，再等我努力一陣子（指轉正式球員），我告訴他沒關係，放鬆心情。真的很替他開心。」

收到象徵性合約與7號球衣，葉保弟感謝球團、教練團、隊友，「大家都很照顧我，能跟你們一起奮鬥很開心，我會繼續努力，一起拿好成績。」選擇7號球衣，是因為欣賞效力於波士頓紅襪隊的日籍外野手吉田正尚，期許自己也能不受身材限制，成為破壞力極強的小鋼砲。