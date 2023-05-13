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中職／陳傑憲球棒熄火休一下 劉予承下放有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊中外野手陳傑憲（圖）滑接沒接到球形成安打。記者季相儒／攝影，資料照
統一獅隊中外野手陳傑憲（圖）滑接沒接到球形成安打。記者季相儒／攝影，資料照

統一獅隊今天讓陳傑憲休一下，未將他排入先發，棒子熄火是主因，陳傑憲最近25打數僅敲2支安打，總教練林岳平表示：「他責任感很重，給他時間緩衝一下。」

陳傑憲最近連4場未敲安，最近7場比賽只有2支安打，狀況確實不佳，林岳平解釋休兵原因，「既然狀況不那麼穩定，就讓他調整一下。」第一棒、中外野交給李丞齡。

對於陳傑憲的近況，林岳平認為原因在於責任感，「他打不好會放不過自己，要給他時間去休息、緩衝一下，有好的表現出來，就會回到原本形態。」

昨天獅隊改用林子豪扛開路先鋒、陳傑憲打第2棒也是相同原因，林岳平說：「不管排誰第一棒，都是為了給傑憲空間，讓他不用一開始就面對，在花蓮的幾場打擊沒有好結果，這周開始沒有好的擊球，要給他一點空間。」

另外獅隊今天也下放牛棚投手劉予承，林岳平表示，主要是前一場投完後，劉予承有些疲累，加上明天需要拉上林子崴先發，因此讓他下去休息。

陳傑憲 林岳平

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