中職／陳子豪下二軍養手感 李振昌下周開始復健

中信兄弟隊今天做出「2換2」球員升降，野手陳子豪、捕手黃鈞聲下二軍，拉上投手魏碩成、捕手林吳晉瑋，總教練彭政閔希望陳子豪有空間調整「他是球隊重要的打者」。

陳子豪5月6日才剛升上一軍，才剛滿7天又回到二軍，這段期間在一軍只打了3個打席，彭政閔表示：「子豪今年狀況不太好，在這邊不能比賽也不好。」

至於選擇拉上魏碩成，則交給投手教練王建民解釋原因，建仔說：「目前牛棚只有7個人，使用上比較緊湊，因此希望魏碩成上來，也觀察一下他在一軍投球的狀況。」

魏碩成今年在二軍4場出賽2先發、2中繼，防禦率5.17，王建民表示，拉他上來一軍會先定位在長中繼，球路尾勁比較會跑，打者不好掌握，「他在前3局表現不錯，觀察能不能突破第4局。」

至於右肩鎖骨骨折的李振昌，王建民也帶來好消息，「先前有去看過他，已經可以開始活動了，應該下周就會到二軍開始復健。」至於今年趕不趕得上回歸？王建民說：「防護員先前評估是一半一半。」