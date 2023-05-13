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中職／陳子豪下二軍養手感 李振昌下周開始復健

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
陳子豪下二軍，總教練彭政閔希望他有空間調整，「他是球隊重要的打者」。。 報系資料照
陳子豪下二軍，總教練彭政閔希望他有空間調整，「他是球隊重要的打者」。。 報系資料照

中信兄弟隊今天做出「2換2」球員升降，野手陳子豪、捕手黃鈞聲下二軍，拉上投手魏碩成、捕手林吳晉瑋，總教練彭政閔希望陳子豪有空間調整「他是球隊重要的打者」。

陳子豪5月6日才剛升上一軍，才剛滿7天又回到二軍，這段期間在一軍只打了3個打席，彭政閔表示：「子豪今年狀況不太好，在這邊不能比賽也不好。」

至於選擇拉上魏碩成，則交給投手教練王建民解釋原因，建仔說：「目前牛棚只有7個人，使用上比較緊湊，因此希望魏碩成上來，也觀察一下他在一軍投球的狀況。」

魏碩成今年在二軍4場出賽2先發、2中繼，防禦率5.17，王建民表示，拉他上來一軍會先定位在長中繼，球路尾勁比較會跑，打者不好掌握，「他在前3局表現不錯，觀察能不能突破第4局。」

至於右肩鎖骨骨折的李振昌，王建民也帶來好消息，「先前有去看過他，已經可以開始活動了，應該下周就會到二軍開始復健。」至於今年趕不趕得上回歸？王建民說：「防護員先前評估是一半一半。」

王建民 陳子豪 彭政閔

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