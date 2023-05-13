中職／宋嘉翔看到盜壘暗號再三確認 躲過學長阻殺出乎意料
中職樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔昨天與味全龍隊比賽7局上跑出生涯首次盜壘成功，他笑說看到暗號再三確認，龍隊捕手林辰勳是他穀保時期學長，盜學長壘直言：「應該出乎他意料」。
中職樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔開季一軍出發，也打出亮眼表現，昨天與味全龍隊交手，7局上球隊3比2領先時，宋嘉翔選到保送上壘、發動盜壘成功，郭永維敲出二壘打、宋嘉翔替球隊多跑回1分保險分。
被問起宋嘉翔的盜壘，桃猿隊總教練曾豪駒笑說，算是蠻大膽的跑壘，「他的腳程不快但膽識不錯，幫球隊多跑回1分」，也算是關鍵。
宋嘉翔笑說，盜壘是暗號，跟一壘跑壘指導員確認了很多次，「看到盜壘暗號時，還想說是真的假的？」確定要跑後也成功盜壘，他笑說龍隊捕手林辰勳應該也很意外。
宋嘉翔自評腳程不快，高中時期雖然也有盜壘，但都是不太關鍵的時候盜壘、感覺對了就跑，這麼關鍵的時刻盜壘成功是第一次，退場後隊友笑著起哄說要「拔壘包」，因為不知道下一次盜壘成功是什麼時候。
宋嘉翔和林辰勳是穀保家商學長、學弟，宋嘉翔表示，8局上場打擊的時候林辰勳還是一臉疑惑的看自己，「他知道我跑很慢，出乎他的意料」。
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