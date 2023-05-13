中職／收執教首勝手機湧祝賀訊息 彭政閔努力早睡

昨晚拿下執教首勝，中信兄弟隊總教練彭政閔賽後收到不少祝賀訊息，但他還是盡量讓自己早點入眠，因為這只是第一步，「未來還有艱難挑戰」。

兄弟昨晚在台南棒球場以6：1擊敗統一獅隊，彭政閔初掌兵符就拿下勝利，晚上也安心入睡，彭政閔說：「其實我本來就滿容易入睡，只有前天剛到還沒適應時差。」

彭政閔過去在農場培育新秀，跟著二軍作息早睡早起，習慣11、12點就睡覺，不過彭政閔笑說：「最近3年是這樣，但之前當選手19年也不會不適應，但還是盡量早睡啦。」

賽後打開手機湧進祝賀簡訊，彭政閔說：「是有一些，但還有很多路要走，未來還有艱難挑戰，先把交接的事情做好，專注在比賽上面。」

昨天比賽能夠順利拿下，彭政閔不居功，「每個教練都幫助很大，適時提供他們的想法，陳江和、林明憲他們看過很多比賽，這點也幫助很大。」