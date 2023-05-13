中職／讚恰總領袖氣質 林岳平不給評語：太早

「恰恰」變「恰總」的第一戰，統一獅隊總教練林岳平在對面休息區觀察調度，大讚彭政閔具有領袖氣質，但要給出評語，林岳平認為「還太早了吧」。

中信兄弟隊昨晚在彭政閔的執教首戰，以6：1擊敗獅隊，林岳平表示，昨天投打守都被兄弟占盡優勢，「投手壓制我們，守備也守下很多球。」

林岳平從旁觀察，認為彭政閔執教首戰表現穩定，雖然恰總自承下了幾次戰術都沒成功，不過林岳平說：「戰術失敗一定會有，會有戰術是想要突破對手，不可能都會成功。」

林岳平認為，兄弟這支球隊體質本來就好，而看到彭政閔站在休息區，「他很有領袖氣質，有感染力，在中華隊就有這種感覺。」不過林岳平不打算就此戰給出評語，「才第1場耶，要評論還太早了啦。」