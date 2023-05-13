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中職／曾豪駒期待與恰總對決 正好是曾仁和一軍先發日

中央社／ 新北13日電
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

中職樂天桃猿隊投手曾仁和預計15日回一軍先發出賽，15日比賽也是中信兄弟「恰總」彭政閔執教主場首戰，桃猿隊總教練曾豪駒表示兄弟近況不錯，直言：「期待對決」。

中職樂天桃猿隊投手曾仁和季前世界棒球經典賽集訓時腰部不適、沒有趕上開季，但目前二軍已經有2場出賽紀錄，昨天二軍先發出賽投1局無失分當作調整，總教練曾豪駒今天賽前受訪表示，曾仁和狀況沒有什麼問題，預計將會是15日比賽先發，不會特別設定什麼，一切看比賽狀況。

15日樂天桃猿將作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，也將是兄弟換總教練後「恰總」彭政閔主場執教首戰，曾豪駒笑說，應該是一樣的感覺、都是比賽。

兄弟昨天在台南棒球場與統一獅隊交手，「恰總」彭政閔拿下執教首勝，曾豪駒表示有稍微看一下兄弟昨天的比賽，但主要是因為兄弟近況不錯，沒有特別去注意休息區「恰總」的表情，兄弟近期拿下4連勝，曾豪駒表示，「兄弟目前投打平衡，球隊好的時候狀況就會是這樣」。

今年季前曾豪駒和彭政閔同在經典賽台灣隊教練團，球季開打後一個月彭政閔換了新的職務，將要場上以總教練的身分對決，曾豪駒笑說：「期待雙方的對戰」，也提到身為教練大家想法都一樣，鼓勵選手把好的部分展現出來。

曾豪駒 樂天桃猿 彭政閔

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