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中職／江坤宇本季首次移出先發 恰總：他有點疲累
中信兄弟隊開季至今的不動游擊手江坤宇今天不在先發名單，由潘志芳先發游擊手、打第2棒，總教練彭政閔解釋，考量江坤宇從經典賽後都未休息，因此今天讓他調整一下。
兄弟目前打了27場比賽，江坤宇全數先發，而且240局守好守滿，彭政閔接任總教練的第二天做出調整，江坤宇表示：「就看教練安排，自己也調整一下，但還是要準備比賽，隨時可能下去。」
從今年季前的世界棒球經典賽開始，江坤宇就沒有休息過，彭政閔表示，感覺江坤宇最近有點疲累，以調整的方式今天先沒有排入先發名單，後半段比賽有需要還是會上場。
江坤宇則說，比賽打到現在，身體沉重的感覺多少還是會有，「自己要把身體準備好，因為每天都有比賽。」去年江坤宇在游擊防區守了109場，中間也有輪休。
至於選擇潘志芳接手游擊防區的原因，彭政閔表示，志芳這幾天有去二軍出賽，狀況感覺不錯，就讓他先發鎮守游擊。
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