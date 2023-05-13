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中職／佛斯特回來了！ 恰總盼他搭起一、二軍橋樑
中信兄弟隊農場投手發展總監佛斯特的定位出爐，未來他會以一、二軍巡迴方式幫助球隊，總教練彭政閔表示，這是長久以來的想法，希望佛斯特能夠提供意見、搭起一、二軍的橋樑，一軍投手主導權還是在王建民身上。
佛斯特今天就到台南棒球場與一軍會合，也是他職務異動後首次亮相，比賽中間也比照味全龍隊賈西（凱撒）模式，會出現在休息區提供意見。
彭政閔表示，過去擔任農場主管時就曾跟佛斯特聊過，是適合的人選，「希望藉由他的經驗，幫助一、二軍的溝通，建立起橋樑。」
投手是比賽勝負的關鍵，彭政閔也考量此點，認為有座橋樑對球隊幫助會很大，「選手的狀況、想法，比較能夠掌握。」至於恰恰原本的農場工作近日也陸續進行交接。
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