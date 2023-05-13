中職／辛元旭胖到被點名3號捕手有心理準備 覺得范國宸也適合

辛元旭胖嘟嘟的身軀，進入富邦悍將隊總教練丘昌榮的視線裡，悄悄設定為緊急捕手，其實辛元旭當天已有心理準備，「我在下面看一看，好像也是只剩下我。」今天連捕手教練劉家豪看到他，都開玩笑叫他去牛棚準備一下。

悍將11日之戰名單中只有2位捕手，打到第2局就發生張進德傷退、姚冠瑋必須接手，眼看比賽還有7局要打，板凳卻已無捕手，丘昌榮賽後受訪坦言，確實有預想過若有狀況要誰來蹲，當時看向板凳席相中辛元旭、林澤彬，選擇「辛拉麵」的理由是「胖胖的」，引發可愛笑點。

儘管丘總在比賽中並未告知本人此事，但辛元旭回憶當天，其實同樣的想法也在心中醞釀，「其實我在下面看一看，想說如果真的怎樣，好像也是只剩下我，但還是希望不要怎樣比較好。」

辛元旭說，自己從小就是看起來肉肉的身形，以前還有過「辛胖」的綽號，剛進國中時有當過捕手，到高中還有接過牛棚，如果真的被派上去，他笑答：「接得到球就好。」

辛元旭自承BMI一直都是過重，大學時比較瘦，體重是80、82公斤左右，現在大約86、87公斤，但因為增加的是肌肉，所以體型看起來差不多，只是有線條、沒線條的差別，「可能因為我比較矮，所以比例看起來比較不好。」

除了自己之外，看好誰也可以考慮擔任緊急捕手？辛元旭想到隊長范國宸，「體型比較大，投手比較好瞄準。」不忘補充范國宸不是胖，「他是壯。」