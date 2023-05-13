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中職／戴培峰先以「守備組」歸隊可行 但丘總說不會push

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊捕手戴培可能會先以「守備組」回一軍。 聯合報系資料照
富邦悍將隊捕手戴培可能會先以「守備組」回一軍。 聯合報系資料照

富邦悍將隊捕手戴培峰右手掌鉤狀骨折，總教練丘昌榮今天透露復原進度，目前守備已無問題，也已在揮棒，預計下禮拜會進入打T座和前拋，何時可以進入實戰階段？丘總表示，若球隊有需要，以比賽後段、守備為主也是可以操作的方向，但也強調，「還是會以二軍回報為主，不會馬上push。」

戴培峰是在官辦熱身賽階段揮棒受傷，3月31日動刀，球團當時的新聞稿表示預計復原期3個月。

丘昌榮表示，戴培峰目前已經可以守備，有進牛棚接捕，也已開始揮棒且揮棒隔天都正常，下禮拜會進入打T座和前拋。

戴培峰的守備會先到位，丘昌榮指出，「若球隊後面有需要，以守備為主也是可以操作的方向，但還是會以二軍防護員、教練回報為主，選手狀況還是選手比較清楚，不會急於push、要他馬上出賽，當然若他回饋是正常，我們也會希望可以提前。」

張進德因傷下二軍後，一軍主戰捕手要先交到姚冠瑋身上，丘昌榮表示，「他去年在二軍的表現就已經滿突出，包括冠軍賽也是他在蹲，是我們很期待的捕手，攻守都滿優異，只是說可能經驗上比較不足，每個人都有剛開始的時候，繼續累積比較好的經驗，也是期許他好好把握住這次機會。」

丘昌榮 戴培峰 牛棚

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