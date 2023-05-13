中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

羅力犀利筆觸下揭露的那場2020年賽季終戰後的爭議會議，林哲瑄也在場景中占據一角，為羅力送上溫暖的擁抱。林哲瑄已經看了他的部分章節，對於羅力給予自己的稱讚，他直呼感動，而那場2020年的終戰會議，他說出自己可以感同身受的原因，也希望羅力可以喜歡在富邦悍將的日子。

羅力的自傳在本月10日出版，書中對於林哲瑄的描述，提到2016年義大犀牛隊可以奪冠，許多人說林哲瑄是關鍵人物，他也同意這個論點，「哲瑄無論是在球場上還是在休息室裡都維繫著球隊的氣勢。雖然他當時還不是隊長，但是我和其他外籍球員私底下都會半開玩笑地叫他隊長。我們隊上雖然有像林益全和高國輝這樣成績優異的明星球員，哲瑄天生的領袖氣質在這群明星球員當中仍然是顯而易見的。」

林哲瑄坦言，日前拿到書後，已經先翻閱了有自己的段落，「很多事情他都記得滿詳細，看一看也回憶起當時發生的事情。」

羅力書中對於他在2016年已展露的領袖氣質描寫，林哲瑄回憶：「那時剛回來台灣，跟他們打球滿愉快，想說盡可能表現自己在場上的活力，希望可以感染大家。」至於羅力的稱讚，他說：「當然會滿感動，他還記得那麼多事情，也是自己第一次被寫進書裡。」

羅力的自傳還有更多勁爆內容掀起熱議，其中引起最大話題之處為談及洪一中的篇幅，書中提到2020年悍將隊以些微之差未能進入總冠軍賽，洪一中在最終戰賽後當眾指責羅力，認為球季失利的責任在於他，而林哲瑄在會議結束後給了他擁抱，告訴他：「我很遺憾他這樣說」。

林哲瑄對此回應，「人在不同國家工作，不是在自己家鄉，很多情感都會放大，要面對那麼多事情，可能感受會比較不同。我自己在美國也遇過種族歧視的感覺，自己遇到時也是會低落，他遇到那個狀況，我也是感同身受。」他說希望羅力喜歡待在富邦的日子，「跟他們打球也是很愉快、很開心。」