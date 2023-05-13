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中職／想投到第7局 古林睿煬給自己功課
統一獅隊古林睿煬前一場先發狂催球速，首局就投出156公里，讓打者吃癟，無安打比賽第6局破功後，他更請纓續投第7局，雖然因此失分吞敗，但也有收穫，對自己速球更有信心，也要找出第2球路。
談起11日對富邦悍將隊之戰，古林睿煬前5.1局還是無安打比賽，直到被王正棠敲安才中斷，古林笑說：「很早就知道是無安打，當下覺得怎麼可能有人不知道自己在無安打比賽。」
整場比賽幾乎9成都投速球，古林睿煬是有意為之，「之前對味全龍隊是變化球挨打，球速就是我的優勢，就是要投給對方打，加上第1局投到156公里給我很大安定感，在花蓮的時候投起來速度沒這麼快。」
6局下無安打雖然破功，但古林睿煬直到第7局才掉分，這一掉就是3分，也導致球隊最終落敗，古林睿煬投6.1局被敲5支安打，另有4次三振、2次四壞保送。
古林睿煬6局投完是有點累，但因對方也無法確實掌握，雖然教練問他要不要休息，但古林選擇要投下去，「不想一直這樣，可能投到6局、80球就結束，沒辦法突破自己的瓶頸，能投完7局的話，對後面牛棚也比較輕鬆。」
最後優質先發吞敗，古林睿煬指出問題還是出在自己，「沒辦法找到好的變化球去搭配，要相信自己的直球威力，再找到1、2顆搭配的，會比較輕鬆。」
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