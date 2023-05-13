中職／雙「猿」相挺 領航猿盧峻翔、張鎮衙為桃猿開球

桃猿挺桃園！樂天桃猿隊今天公布，5月16日主場賽事邀請PLG桃園璞園領航猿籃球隊陣中的盧峻翔、張鎮衙，聯手擔任開球嘉賓。

盧峻翔為2021年亞洲盃資格賽、2023年世界盃籃球賽亞洲區資格賽國手，2021年拿下SBL年度新人王、2022年加入PLG桃園璞園領航猿籃球隊，該賽季入選年度第二隊、獲選年度第六人，本賽季拿下12月、1月單月MVP，為PLG聯盟首位蟬聯單月MVP的球員。

張鎮衙在109學年度帶領政治大學拿下UBA公開一級隊史首冠，更獲選冠軍賽MVP，並於隔年完成二連霸，UBA生涯4季總得分破千，為UBA史上第八位達成千分的球員，張鎮衙是在地的桃園男兒，更是去年領航猿選秀的第一指名。

桃園璞園領航猿本季例行賽破PLG聯盟紀錄創下10連勝佳績，以第三名戰績晉級季後賽，首輪賽事將於5月20日起展開，而領航猿主場首場則為5月26日，門票也即將開賣，桃猿球團邀請籃球迷、棒球迷一起到桃園巨蛋支持領航猿、支「猿」收贏。