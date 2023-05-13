中職／面對球迷砲火 「有心理準備」

「恰恰」彭政閔球員生涯經歷過十位教頭，昨天是他第一次自己當總教練，在中信兄弟隊這支人氣球隊，他已做好被球迷列入「瓜」字輩的心理準備，「打過這麼多比賽，被罵、被丟雞蛋都有過了」。

兄弟是二連霸球隊，外界視為「滿等帳號」，但前任玩家已經開局打了廿六場、無預警遭撤換，彭政閔在沒有心理準備的情況下接手球隊，考驗相當艱鉅，林威助留給繼任者的是極高的門檻，帶領兄弟勝率為五成六五、總冠軍賽八勝零敗。

十日收到正式消息，彭政閔雖然曾想過有一天會接任總教練，但沒想過是這樣的方式，「有點錯愕，也沒有太多的選擇，該怎麼做就做。」

二○一九年引退後，彭政閔與兄弟球團的四年合約是副領隊兼任農場主管的身分，到前幾天心思都還放在球員培育上，雖都要看很多資料，但跟當總教練的思維還是不同，彭政閔說：「原來當總教練要準備很多東西。」

彭政閔打過雅典、北京奧運，更是二○一三年經典賽中華隊長，選手生涯享受光榮，然而當了總教練要承擔輸球時的球迷砲火，最常見是被批為坐在休息室的「西瓜」，彭政閔表示，「在這個位置上就是準備好，當然還是會在意球迷說的，但這都是過程，怎麼去調整心態、作法才是重點。」

過去十九年球員生涯遇過十位教頭，從新人年的林百亨到引退年的伯納，彭政閔認為每位教頭有不同風格值得學習，也不忘轉任海外發展顧問的林威助，「很多東西會跟他學習，看他有沒有更好建議跟想法，我會去沿用」。