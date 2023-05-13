中職／恰總首戰贏了 6:1勝獅

中職史上第一次二連霸球隊在季中改朝換代，彭政閔接掌中信兄弟隊兵符的第一戰，昨晚在台南棒球場領軍以六比一擊敗統一獅隊，彭政閔賽後收下首勝球說，「這職位沒有放鬆的時候，繼續努力」。

「恰恰」成為「恰總」後首度公開亮相，吸引超過十五家媒體到場採訪，兄弟球員也給足面子，周思齊在六局上敲回勝利打點，詹子賢以三安三打點包括一發兩分砲。

在執教首戰就收下勝利，彭政閔將中信球團教頭首戰執教成績拉抬到三勝四敗，他將勝利歸功教練團各司其職、選手展現態度，「這是我們邁向三連霸的其中一勝而已，希望大家繼續堅持往這個目標」。

賽後從隊長王威晨手中收下勝利紀念球，彭政閔絕對將它放專門收藏球員時期紀念品的櫃子裡珍藏，但不代表可以鬆口氣，「這個職位不會有放鬆的時候，還是要繼續戰戰兢兢，繼續努力」。

先發吳哲源繳出七局僅失一分的好投，也是要挺恰總第一戰，吳哲源說：「想要給他留下美好回憶，下來之後也有恭喜他。」彭政閔則認為似乎看到經典賽時期的吳哲源。

彭政閔轉換身分選擇放下廿三號、穿上八十六號，與自己生日呼應，要以新生兒的態度開始吸收新知，賽前集合球員時說明自己的帶隊原則，「就是尊重兩個字，尊重教練團、尊重你的隊友、尊重球迷、尊重球團」。

一開始上來執教就要扛起挑戰三連霸的責任，彭政閔說，「壓力當然是有，每個位置都會有，既然公司已經決定這樣，還是要把自己在二軍所學、生涯看到的拿出來，做出最好的決定」。

彭政閔不愧人氣王，「恰總」首戰吸引六○五○人進場，是本季台南球場次高票房，只不過兄弟球團的「換助」舉動仍餘波盪漾，有象迷拿著「還我林威助」的牌子進場抗議。