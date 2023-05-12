中職／王威晨遞上首勝球 彭政閔：好好珍惜

中信兄弟今晚以6：1擊敗統一獅隊，拿下4連勝，「恰總」彭政閔的執教首戰就在台南棒球場收下首勝，只不過首勝球差點忘了收，好在隊長王威晨親自交到手中，彭政閔說：「會好好珍惜。」

雖然當了19年球員，但第一次擔任總教練，賽前彭政閔坦言緊張，賽後表示：「比賽開打後就不緊張，教練們幫忙提醒很多事情，大家各司其職，選手也展現應有的態度與精神，這是邁向三連霸的其中一勝而已，希望大家繼續堅持。」

執教首戰彭政閔也沒忘了下戰術，不過因為界外球等因素沒成功，「也沒什麼，選手打得好，就慢慢去看狀況，繼續觀察。」

賽後彭政閔忘記有首勝球這件事，看到王威晨送過來說恭喜，才驚訝發現，「當總教練第一勝，是大家一起努力，我會好好珍惜，總教練這個職位不會有放鬆的時候，還是要繼續戰戰兢兢、繼續努力。」