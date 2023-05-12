中職／彭政閔執教首戰 詹子賢2分禮砲送首勝

「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練的第一戰，前隊友就給足面子，周思齊敲出勝利打點、詹子賢轟出2分砲，加上吳哲源7局僅失1分的好投，以6：1在台南棒球場擊敗統一獅隊。

中信金控入主兄弟後，過去6任教頭的執教首戰戰績是2勝4敗，若扣掉從2013年兄弟象銜接到2014年中信兄弟的謝長亨，那就是1勝4敗，彭政閔成為繼林威助後，中信球團史再次出現執教首戰奪勝的教頭。

詹子賢第1局就先敲出1分打點安打，只不過獅隊在3局下扳平比數，6局上1出局後兄弟連敲3安，周思齊的安打送回敲出二壘打的曾頌恩，詹子賢再以右外野全壘打送回自己跟周思齊，回到休息區也與彭政閔擊掌慶祝。

兄弟取得3：1領先後，8局上2出局後攻勢再起，周思齊保送上壘、詹子賢敲安、張志豪保送，陳文杰二壘安打再添2分打點。

兄弟先發投手吳哲源表現不俗，前兩戰各掉5分的他揮別陰霾，今晚對獅隊以92球投完7局，被敲3支安打僅失1分，另有4次三振、1次四壞保送，終止個人2連敗、拿下第2勝。