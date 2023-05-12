中職／統一獅廟宇季 「大芭比」安苡葳電音嗨翻全場

統一獅隊「廟宇季」主題日今天登場，首日開球嘉賓邀請到電音教主安苡葳（大芭比），賽前演唱更帶來20分鐘的超值演出，對自己的開球打出85分，扣15分是對球速不滿意。

安苡葳是經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一，單飛後持續推出作品，今天用她最熟悉的電音舞曲來為今年的廟宇季揭開序幕，賽前演唱曲目包含「別放棄」、「黑白無常」及「使勁搖＋觸電組曲」，每一首都膾炙人口。

安苡葳表示：「非常開心受到獅隊邀請擔任賽前演唱，之前從未接觸過棒球，這是第一次嘗試，謝謝賽前選手幫我惡補教我如何投球，對於自己開球的表現自評85分，剩下的15分對於自己投出的球速不是很滿意。這是一第一次能在棒球場真的演唱感覺很棒，尤其場外的佈置真的很特別，完全充滿創意的棒球場很有廟宇感覺，真的很在地的活動。」

今年獅隊也與六合境大埔福德祠合作，推出萊恩獅王Ｑ版不純金美金錢母，只要持現場擲筊「聖杯」者，就能有緣將發財錢母帶回家，今日限量600份，信眾搶先排隊挑戰手氣，所有錢母比賽開打前已全數兌換完畢。

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