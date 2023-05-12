中職／恰總改穿86號 彭政閔期許自己吸收新思維
「恰恰」彭政閔今年季初才參與過自己的23號背號退休儀式，今天以總教練身分重回球場，改穿上86號，原因與生日有關，希望當個新生兒，努力吸收新思維，「幫助球隊、幫助棒球」。
許久沒有重新穿上球衣，彭政閔還被「紅龜」陳江和虧「會不會忘記怎麼穿？」，不過彭政閔表示，一些小笑話可以提振心情，不過自己現階段不會多想，「還是專注在比賽」。
沒有穿上球員時期的代表背號，彭政閔選擇穿上86號，呼應自己8月6日的生日密碼，彭政閔說：「每個人出生都開始接受新的事務、想法、思維，用這樣的角度提醒自己，不只留下好的傳統，也去接受更多新的思維。」
季中接掌兵符，彭政閔認為對上球員大部分都曾並肩作戰過，「當然總教練跟隊友是不同角色，也不能用相同思維去帶領球隊，溝通跟交流是非常重要的一環，自己經歷上沒有那麼多，如果有更好、更多建言，我都會非常歡迎。」
對面統一獅隊總教練林岳平也曾跟彭政閔並肩作戰，兩人是今年經典賽中華隊教練團戰友，彭政閔笑說，15日到洲際主場首戰的對手樂天桃猿隊教頭曾豪駒也是，「很多東西要跟他們學習，很開心有這樣的身分跟他們對戰。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言