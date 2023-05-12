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中職／林恩宇下艾迪頓上 劉志威否認平野要走傳聞
中信兄弟隊換帥餘波仍在，球團今天宣布後續教練團調整，原一軍牛棚教練林恩宇轉降二軍投手教練，由艾迪頓升上一軍協助王建民，至於外傳平野惠一有意離隊，領隊劉志威表示：「沒有這件事。」
兄弟新版一軍教練團今天亮相，陪在王建民身邊的不是林恩宇，而是原本二軍投手教練艾迪頓，另外空缺的一軍打擊教練由內野教練石志偉擔任。
林威助離開總教練後改任海外發展顧問，原本合約到今年底，劉志威表示，也會繼續跟林威助洽談後續的計畫。
一、二軍教練團在這兩天有大幅度調整，劉志威表示，教練團的調整第一是尊重總教練的想法，第二是球隊培養教練都有階段性，每個人有不同任務，「是綜合考量下的結果」。
原一軍投手教練佛斯特、原一軍打擊/內野統籌教練平野惠一，新任務都轉為農場發展，外界更傳言平野惠一有意離開，劉志威否認有此一事，「主要是工作內容，看是要兼顧一、二軍，還是只顧二軍，這些細節上還在安排。」
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