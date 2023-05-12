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日職／西武山川穗高因醜聞下二軍 張奕9上登板順利關門

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穗高。 報系資料照
山川穗高。 報系資料照

山川穗高昨天被「周刊文春」爆出強制猥褻醜聞，西武球團昨日表示案件還在調查中，暫時不會進行處分，不過今天日職球員異動出爐，山川穗高遭球團下放二軍。而二軍隊友台灣投手張奕則是有救援成功表現。

據周刊報導指出，事件發生當天山川和一名20歲女子在燒肉店聚會，山川一直請她喝酒，之後更邀請她去飯店續攤，最後卻是到旅館房間。山川還強制猥褻該名女子，導致她下體出血，目前案件已進入調查中。

今天西武二軍面對巨人隊，山川穗高沒有出賽。西武8局打完取得4：3領先，旅日好手張奕9局上登板，先讓首名打者擊出滾地球出局，下一棒萩尾匡也則敲出中間方向安打。第三打席面對淺野翔吾投出暴投，隨後打者擊出飛球出局，但跑者上三壘。第四打席增田陸打出飛球出局，張奕順利關門。

山川穗高下二軍後，目前人在一軍的旅日好手吳念庭，有望獲得更多上場機會。不過今天吳念庭仍未進入先發名單，反倒是三壘手佐藤龍世暌違10場後再度先發。

山川穗高

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