中職／恰總首戰吸票力還沒發功 台南獅象戰預售買氣低

今天是中信兄弟隊新任教頭彭政閔的執教首戰，但或許受到「換助」風波影響，這位中職人氣王的魅力未能反應在票房，至今天賽前預售票僅2800張左右。

彭政閔2019年舉辦引退賽時吸引20223人進場，今年季初兄弟球團為他舉辦背號引退儀式時，也有19523人進場，然而「恰總」首戰目前預售成績普通。

兄弟前天突然宣布總教練更替，二連霸教頭林威助退場，由彭政閔接手，這項操作引發不少球迷反彈，加上又是客場，象迷進場並不踴躍，而彭政閔的執教首場主場賽事會是15日在洲際球場出戰樂天桃猿隊。

今年統一獅與中信兄弟對戰的7場比賽，平均觀眾人數是5329人，唯一一場在台南是4月3日本季台南首戰8028人，也是本季台南球場進場人數紀錄，而今年台南球場平均觀眾人數是5099人。