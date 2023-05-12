聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／恰總首戰吸票力還沒發功 台南獅象戰預售買氣低
今天是中信兄弟隊新任教頭彭政閔的執教首戰，但或許受到「換助」風波影響，這位中職人氣王的魅力未能反應在票房，至今天賽前預售票僅2800張左右。
彭政閔2019年舉辦引退賽時吸引20223人進場，今年季初兄弟球團為他舉辦背號引退儀式時，也有19523人進場，然而「恰總」首戰目前預售成績普通。
兄弟前天突然宣布總教練更替，二連霸教頭林威助退場，由彭政閔接手，這項操作引發不少球迷反彈，加上又是客場，象迷進場並不踴躍，而彭政閔的執教首場主場賽事會是15日在洲際球場出戰樂天桃猿隊。
今年統一獅與中信兄弟對戰的7場比賽，平均觀眾人數是5329人，唯一一場在台南是4月3日本季台南首戰8028人，也是本季台南球場進場人數紀錄，而今年台南球場平均觀眾人數是5099人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言