快訊

汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

MSCI全球標準指數成分股 新增緯創與創意

郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框！2人微笑握手合體稱「被媽祖保佑」

MLB／達比修有提前退場別擔心 三頭肌緊繃老症頭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
達比修有投6局失2分無關勝敗，帳面數字看似正常，不過用球數僅80球引起媒體關注，原來是三頭肌緊繃。 美聯社
達比修有投6局失2分無關勝敗，帳面數字看似正常，不過用球數僅80球引起媒體關注，原來是三頭肌緊繃。 美聯社

教士隊今天以3：5輸給雙城隊，先發的日籍投手達比修有投6局失2分無關勝敗，帳面數字看似正常，不過用球數僅80球引起媒體關注，原來是三頭肌緊繃，達比修本人說：「完全不需要擔心。」

達比修有今天2局下被敲2支安打，加上1次觸身球、1次四壞保送，奉送對手1分，4局下則是在2出局後挨了的法瑪（Kyle Farmer）一發陽春砲，不過其他4個半局都投出三上三下。

6局投完退場時，達比修有被敲4支安打、掉2分，另有7次三振，球隊以3：2領先，只不過7局下被雙城隊一口氣攻下3分逆轉，達比修有勝投飛了。

對於個人表現，達比修有表示，高速卡特球有越投越好的狀況，能夠控制在本壘板兩側收到效果，不過被敲出全壘打實在不應該，「那是2出局之後了，是讓我自己懊悔的一球。」

僅投80球退場，達比修有解釋是手肘外側的三頭肌附近有些緊繃，但也說這並非受傷，而是從2018年起就不時出現的狀況，「完全不需要擔心」。

不過總教練梅爾文（Bob Melvin）不打算冒險，「如果他有任何不同感覺，我不會讓他上去繼續投第7局，他覺得OK也想繼續投，下一場先發會照常，我只是不想在他沒有百分百狀態下繼續投第7局。」

達比修有 雙城

延伸閱讀

MLB／達比修有終於奪本季首勝 抽筋不影響墨西哥戰擔任先發

MLB／「日本車的安定感」三日投同天先發成績複製貼上

經典賽／達比修有效法大谷翔平吃三個蛋？ 笑回：一直都有吃

MLB／達比修有愛上PitchCom 經典賽歸隊投4局8K

相關新聞

MLB／達比修有提前退場別擔心 三頭肌緊繃老症頭

教士隊今天以3：5輸給雙城隊，先發的日籍投手達比修有投6局失2分無關勝敗，帳面數字看似正常，不過用球數僅80球引起媒體關...

中職／彭政閔、王建民「恰建體制」扛壓 林岳平：期待鬥智

「中職先生」加上「沉默王牌」，中信兄弟隊在林威助下台後，端出總教練「恰恰」彭政閔、投手教練王建民，這對台灣最知名投打雙星...

中職觀察站／計畫趕不上變化 彭政閔季中接棒來得太突然

中信兄弟隊在球季中大動作「換助」，二連霸教頭林威助下台一鞠躬，不僅球迷群情激憤，球界聽聞此事也多半是「震驚、錯愕」，球團...

中職／羅力傳記「有料」 揭露那一年因洪總的話燃鬥志

富邦悍將隊傳奇洋投羅力在本月重返台灣，多了一個新身分：作家。羅力的自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》已在5...

中職／羅力點名1人和林立一樣難纏 驚呆2016爭冠沒先發

中職傳奇洋投羅力透過自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》，引領球迷回顧自己的棒球人生，點名中職最難對付的打者...

中職／投手戰勝出 艾普勒讚古林睿煬：不可思議

富邦悍將隊今晚在投手戰中勝出，先發投手艾普勒7局好投僅失1分，加上李宗賢7局下的致勝安打，以3：1擊敗統一獅隊，艾普勒稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦