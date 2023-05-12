MLB／達比修有提前退場別擔心 三頭肌緊繃老症頭

教士隊今天以3：5輸給雙城隊，先發的日籍投手達比修有投6局失2分無關勝敗，帳面數字看似正常，不過用球數僅80球引起媒體關注，原來是三頭肌緊繃，達比修本人說：「完全不需要擔心。」

達比修有今天2局下被敲2支安打，加上1次觸身球、1次四壞保送，奉送對手1分，4局下則是在2出局後挨了的法瑪（Kyle Farmer）一發陽春砲，不過其他4個半局都投出三上三下。

6局投完退場時，達比修有被敲4支安打、掉2分，另有7次三振，球隊以3：2領先，只不過7局下被雙城隊一口氣攻下3分逆轉，達比修有勝投飛了。

對於個人表現，達比修有表示，高速卡特球有越投越好的狀況，能夠控制在本壘板兩側收到效果，不過被敲出全壘打實在不應該，「那是2出局之後了，是讓我自己懊悔的一球。」

僅投80球退場，達比修有解釋是手肘外側的三頭肌附近有些緊繃，但也說這並非受傷，而是從2018年起就不時出現的狀況，「完全不需要擔心」。

不過總教練梅爾文（Bob Melvin）不打算冒險，「如果他有任何不同感覺，我不會讓他上去繼續投第7局，他覺得OK也想繼續投，下一場先發會照常，我只是不想在他沒有百分百狀態下繼續投第7局。」