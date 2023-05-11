中職／羅力點名1人和林立一樣難纏 驚呆2016爭冠沒先發

中職傳奇洋投羅力透過自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》，引領球迷回顧自己的棒球人生，點名中職最難對付的打者，包括中信兄弟隊陳子豪，他在2016年總冠軍賽負責第1和第5場先發，看到先發打序沒有陳子豪，還因此暗自慶幸。

羅力的自傳已在5月10日全台書店通路上市，這是台灣第一本洋將自傳，台灣球迷最關注的中職生涯篇章，揭露許多不為人知的幕後故事，堪稱台灣罕見的爆點滿滿運動員傳記。

羅力對於中職打者的初印象是注重擊球率，連老婆都虧他「三振好少」，多年交戰下來，他說林立是生涯最後幾年對自己打得最好的打者，但若綜觀生涯，陳子豪絕對夠資格和林立並列為最難纏的打者。另外也提及了林泓育、王柏融，以及在隊內賽總是能狠狠修理自己的林益全。

羅力寫道：「我永遠不會忘記2016年的台灣大賽，陳子豪在我先發的2場比賽都沒有被排進先發打序當中，那年他在正規賽對我的打擊率有7成，外加4支長打。賽前拿到對方攻守名單時，我簡直不敢相信。」

陳子豪生涯對戰羅力打擊率為3成74，若只看2016年則是14打數敲出10安打，包括1支全壘打、3支二壘打，打擊率高達7成14，在總冠軍賽6場皆未先發，合計只打了3打席。