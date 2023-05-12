觀察站／彭政閔季中接棒 來得太突然

中信兄弟隊在球季中大動作「換助」，二連霸教頭林威助下台一鞠躬，不僅球迷群情激憤，球界聽聞此事也多半是「震驚、錯愕」，球團三緘其口與外界討論度形成強烈對比，對接棒的彭政閔來說，則是計畫趕不上變化。

林威助執教首年就為兄弟中止連續十季無冠的乾旱，第二年更完成連霸壯舉，今年帶隊挑戰三連霸，卻在領軍廿五場比賽時突然被換掉，兄弟球團前天宣布由彭政閔接任總教練，昨天休兵日選擇閉門練球低調度過，球團人士對此也都不便發表意見。

雖然兄弟開季戰績不理想，但球團表明與此無關，換人是「整體考量」，讓球迷無法接受，領隊劉志威的回應放在兄弟臉書粉絲團，截至截稿前有近六千人按怒、超過兩千則留言。

球界人士對此消息也多半感到意外，檯面上避免正面回應，不過私下都是「震驚」反應，畢竟二連霸教頭在季中遭換還是史上首見。

林威助的三年教練約將在今年到期，未來合約還未到手就被轉任顧問，與高層間的衝突是傳聞之一，加上日式執教風格，也傳出在球隊內部發生摩擦，眾說紛紜。

彭政閔在意料之外上任，雖說「恰恰」原本就是教頭接班人選，二○一九年簽下「一加四」的球員加上教練合約，但因疫情關係海外進修時程延宕，如今在球季中接手顯非計畫內，然而就如金融界常見格言「戰士沒有選擇戰場的權利」，彭政閔要接下棒子繼續率隊挑戰三連霸，而他的合約也將在今年到期。