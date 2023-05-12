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中職／兄弟換助 恰總今首戰
「中職先生」加上「沉默王牌」，中信兄弟隊在林威助下台後，端出總教練「恰恰」彭政閔、投手教練王建民，這對台灣最知名投打雙星形成的「恰建體制」，馬上就要面對挑戰三連霸、第十冠的壓力，第一步從今天對統一獅隊開始。
兄弟在十日宣告林威助轉任海外發展顧問，由彭政閔接掌兵符，原二軍總教練林明憲升任一軍野手統籌教練，王建民轉任一軍投手教練、王竣杰轉任一軍投捕教練；而原本負責一軍投打調度的平野惠一、佛斯特則轉顧農場培育，改朝換代意味明確。
彭政閔退休後擔任球團副領隊兼任農場主管，雖當過兩次中華隊打擊教練，但執掌兵符經驗還是零，甫上任就要承擔奪冠壓力，首要任務是盡速拉抬開季至今的低迷戰績。
兄弟近期打出三連勝，不過十勝十五敗一和的成績排不進前段班，團隊打擊率兩成四七、十一轟在五隊居末，團隊防禦率四點三二也僅優於樂天桃猿隊，本季還有九十四場比賽，全隊能否改變命運，球迷勢必緊盯。
中職過去三十三個球季，獅隊累積十座總冠軍排名第一，兄弟去年在林威助領軍下完成二連霸，隊史第九冠到手，今年有望追平，還有隊史第三次三連霸的期待，彭政閔球員生涯十九年歷經十位總教練，如今輪到自己接掌兵符，必須扛起每場比賽勝敗重任。
統一獅隊總教練林岳平表示，兩個月前和彭政閔還是經典賽戰友，如今要正面交鋒，「過去完全沒有過，很期待跟他在場上鬥智，還有王建民」。
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