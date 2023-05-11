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中職／投手戰勝出 艾普勒讚古林睿煬：不可思議
富邦悍將隊今晚在投手戰中勝出，先發投手艾普勒7局好投僅失1分，加上李宗賢7局下的致勝安打，以3：1擊敗統一獅隊，艾普勒稱讚對方投手表現，「自己能做的就是凍結比數，讓球隊有機會贏球」。
悍將打線前5局沒能敲安，反而是艾普勒在6局上先掉1分，不過悍將6局下1出局後，先靠王正棠從古林睿煬手中敲出安打，打破無安打，7局下則是高國麟先敲安追平，李宗賢擊出2分打點二壘安，成功逆轉比數。
在投手戰中先掉分，艾普勒坦言此戰真的不容易，「通常先得分一方會把氣勢帶走，所以當對方先攻下分數，我就告訴自己凍結住，很開心能夠幫助球隊贏球。」
艾普勒先發7局用104球，只被擊出4支安打，另有2次四死球、2次三振，拿下開季3連勝，總教練丘昌榮表示，艾普勒面對獅隊打線，把球控制在邊角來與打者周旋，「速度雖然沒有很快，但二縫線有投出來，加上控球，打者確實不好掌握。」
古林睿煬先發6.1局失3分、2分責失，承擔敗投，艾普勒稱讚對手，「他的球質犀利，投到5局還保持無安打，真的很不可思議，我們打者有試著消耗他的球數，基本上他沒有犯太多錯誤，他很棒，但我們打者也很好。」
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