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中職／全場4盜變快龍 李凱威關鍵安助味全登第二

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊李凱威敲出關鍵安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李凱威敲出關鍵安打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚展現壘間破壞力，全場狂盜4次壘包， 擾亂樂天桃猿隊投捕搭檔威達爾和張閔勛心情，而李凱威5局下的致勝安打，讓龍隊以3：1獲勝，衝上聯盟第二，先發投手郭郁政也拿下本季首勝。

龍隊前兩局敲出安打的郭天信、李凱威和高孝儀，三人全都成功執行盜壘，其中2局下李凱威因此站上得點圈，並靠高孝儀的安打讓龍隊先馳得點。

5局下在比數追平後，龍隊2出局攻佔一三壘，一壘跑者劉基鴻成功盜上二壘，結果李凱威適時敲出安打，送回2分打點，也讓龍隊就此領先到底。

威達爾先發6局雖投出7次三振，但也被敲出8支安打，丟掉3分有2分責失，吞下敗投；龍隊郭郁政則是投6局，被敲6支安打，送出4次三振，失掉1分，拿下勝投中止個人開季4連敗。

味全龍隊先發投手郭郁政。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手郭郁政。圖／味全龍隊提供

李凱威 高孝儀

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