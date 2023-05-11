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中職／「按下按鈕」啟動逆轉開關 李宗賢解答慶祝動作

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊王正棠今天敲出全隊第一支安打，打破古林睿煬前5.1局無安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊王正棠今天敲出全隊第一支安打，打破古林睿煬前5.1局無安打。記者季相儒／攝影

手指眉心「按下按鈕」成為富邦悍將隊今晚的慶祝動作，奪勝功臣李宗賢透露，那是源自新人池恩齊的想法，希望能為球隊開啟新氣勢，今晚也順利以3：1逆轉擊敗統一獅隊，中止3連敗。

悍將今天受制於古林睿煬，打完前6局以0：1落後，7局下找到突破口，姚冠瑋率先敲安，接著靠獅隊傳球失誤攻上一、三壘，高國麟敲安追平，1出局後李宗賢鎖定古林的速球敲出中外野二壘安打，打回2分也成為勝利打點。

今天悍將站上壘包後，球員會比出手指眉心的動作，李宗賢解釋，新加入的池恩齊眉心上有顆痣，因此發想出這個動作，「就像是按下按鈕，開啟一段新的里程，把動力傳給下一個人，享受愉悅的心情。」

李宗賢連兩打席打得強勁但都正朝防守員過去，關鍵的第3打席，他說：「沒有想太多，就是想盡辦法打到球、打得扎實，因為前面打者好不容易才上壘，上去就是對決投手，不要有多餘想法。」

能夠在後段突破古林睿煬，悍將總教練丘昌榮表示，古林睿煬今天球速有到150公里以上，前5局打者比較跟不上，好在後面有比較幸運的安打，李宗賢也有把握住機會。

李宗賢 古林睿煬

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