中職／悍將打破古林無安打 李宗賢二壘安把兄弟擠墊底

富邦悍將今晚沉寂了6局，7局下終於突破古林睿煬封鎖，李宗賢的關鍵2分打點二壘打超前比數，以3：1擊敗統一獅隊，中止3連敗，也升上第四名，讓中信兄弟獨居墊底。

新莊棒球場上演投手戰，悍將先發投手艾普勒以104球投完7局，被敲4支安打，唯一失分在6局上，2出局後先被胡金龍敲安，再被林子豪敲出左外野二壘打，胡金龍奮力狂奔回到本壘。

而獅隊先發投手古林睿煬更是在前5.1局演出無安打，期間只有2次四壞保送，直到6局下被王正棠敲安破功，而且還被連敲兩安加上暴投，但靠兩次內野飛球出局沒掉分。

悍將直到7局下才突破零的領域，姚冠瑋率先敲安，接著獅隊傳球失誤讓悍將攻上一、三壘，高國麟的安打敲回追平分，1出局後李宗賢鎖定古林的速球敲出中外野二壘安打，清空壘包，讓悍將反以3：1超前。

這3分讓艾普勒取得勝投，拿下開季3連勝，防禦率也下修到2.35；李宗賢3打數1安打有2分打點，因張進德傷退在第2局遞補上場的姚冠瑋，3打席全數上壘，有1支安打加上2次四壞保送，還演出生涯首次盜壘成功。

古林睿煬不僅無安打比賽破功，最終6.1局被敲5支安打，丟掉3分有2分責失，在本季第二場先發吞下首敗，另有4次三振、2次四壞保送。