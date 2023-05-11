快訊

許聖梅婚堅不離原因曝光 「要給一半財產打死都不離」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將打破古林無安打 李宗賢二壘安把兄弟擠墊底

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊李宗賢敲出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊李宗賢敲出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影

富邦悍將今晚沉寂了6局，7局下終於突破古林睿煬封鎖，李宗賢的關鍵2分打點二壘打超前比數，以3：1擊敗統一獅隊，中止3連敗，也升上第四名，讓中信兄弟獨居墊底。

新莊棒球場上演投手戰，悍將先發投手艾普勒以104球投完7局，被敲4支安打，唯一失分在6局上，2出局後先被胡金龍敲安，再被林子豪敲出左外野二壘打，胡金龍奮力狂奔回到本壘。

而獅隊先發投手古林睿煬更是在前5.1局演出無安打，期間只有2次四壞保送，直到6局下被王正棠敲安破功，而且還被連敲兩安加上暴投，但靠兩次內野飛球出局沒掉分。

悍將直到7局下才突破零的領域，姚冠瑋率先敲安，接著獅隊傳球失誤讓悍將攻上一、三壘，高國麟的安打敲回追平分，1出局後李宗賢鎖定古林的速球敲出中外野二壘安打，清空壘包，讓悍將反以3：1超前。

這3分讓艾普勒取得勝投，拿下開季3連勝，防禦率也下修到2.35；李宗賢3打數1安打有2分打點，因張進德傷退在第2局遞補上場的姚冠瑋，3打席全數上壘，有1支安打加上2次四壞保送，還演出生涯首次盜壘成功。

古林睿煬不僅無安打比賽破功，最終6.1局被敲5支安打，丟掉3分有2分責失，在本季第二場先發吞下首敗，另有4次三振、2次四壞保送。

古林睿煬 李宗賢

延伸閱讀

圖輯／中職 艾普勒對決古林睿煬 5局結束富邦統一平手

中職／張進德左腰肌肉緊繃退場 悍將板凳無捕手

中職／悍將近6戰8失誤 丘總看年輕球員：需要經驗

中職／悍將單場4失誤 拉新秀內野手池恩齊上一軍

相關新聞

中職／日媒也關注林威助撤換風波 稱「有股無形力量」奏效

由於曾經在日本職棒打過球，中華職棒中信兄弟隊林威助教頭遭撤換的消息也引起日本媒體關注，「東京體育」引用台灣多家媒體報導，稱林威助神秘辭職風波是有一股無形力量奏效。 「東京體育」指出台灣媒體質疑林

日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

日本「周刊文春」於今天下午在網站爆猛料，指出日本職棒西武隊強棒及經典賽日本主砲球員山川穗高，在去年因涉嫌對一名女性強制猥褻，導致她陰道和下半身都有出血，已接受警方調查詢問中，西武球團方面因案件還在調查

中職／悍將打破古林無安打 李宗賢二壘安把兄弟擠墊底

富邦悍將今晚沉寂了6局，7局下終於突破古林睿煬封鎖，李宗賢的關鍵2分打點二壘打超前比數，以3：1擊敗統一獅隊，中止3連敗...

中職／恰總首戰就演經典賽內戰 餅總：很期待鬥智

中信兄弟隊總教練換人當，林威助下台後由彭政閔接手，執教首戰將在12日對上統一獅隊，想到2個月前在經典賽還是同隊，獅隊總教...

中職／全場4盜變快龍 李凱威關鍵安助味全登第二

味全龍隊今晚展現壘間破壞力，全場狂盜4次壘包， 擾亂樂天桃猿隊投捕搭檔威達爾和張閔勛心情，而李凱威5局下的致勝安打，讓龍...

中職／張進德左腰肌肉緊繃退場 悍將板凳無捕手

富邦悍將隊今天才將第三號捕手蘇煒智下放，對統一獅隊之戰比賽前段卻出現意外，主戰捕手張進德首打席就因傷提前退場，據球團表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦