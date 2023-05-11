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中職／日媒也關注林威助撤換風波 稱「有股無形力量」奏效

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟總教練林威助。 報系資料照
中信兄弟總教練林威助。 報系資料照

由於曾經在日本職棒打過球，中華職棒中信兄弟隊林威助教頭遭撤換的消息也引起日本媒體關注，「東京體育」引用台灣多家媒體報導，稱林威助神秘辭職風波是有一股無形力量奏效。

「東京體育」指出台灣媒體質疑林威助撤換風波，「林威助遭解職，背後有故事嗎？」、「有傳言說林威助的解僱是因為與管理團隊意見不合，但團隊經理劉志威否認了這一說法，他強調一切都是從團隊的角度考慮的。」此外，也引用台灣報導說，「中信兄弟隊老闆一段時間以來多次插手，經常在幕後與林威助發生衝突。」對林威助解職背後的內幕相當關注。

此外，也報導說，中信兄弟是中華職棒超人氣球迷，球隊過去兩年奪冠，林威助扮演重要助力。球隊開季雖10勝15負1和勝率四成，但只打了26場比賽，且在連贏三場後宣布的解職時機不太對，球迷都產生不少質疑，引用台灣報導說，「一個帶領球隊連勝的教練，為什麼要褪下職務？」多數球迷都認為背後有股無形的力量在操作，並起了作用。

　

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