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中職／悍將近6戰8失誤 丘總看年輕球員：需要經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。 報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮。 報系資料照

富邦悍將隊昨天2：8輸給中信兄弟隊，守備上出現4次失誤，總教練丘昌榮更指出還有隱形失誤，球團方面已開會討論，也讓選手今日提前來訓練。

悍將昨天的4次失誤，三壘手李宗賢發生2次，另外游擊手劉俊豪、捕手張進德各1次，不過今天內野沒有異動，反而是外野手孔念恩因昨天守備時腳有點不適，今天未先發。

悍將最近6場比賽累計8次失誤，其中僅1場無失誤，團隊失誤次數至今天賽前來到24次，僅次於樂天桃猿隊的33次，丘昌榮表示，有對此提醒選手，也強調失誤容易導致傷害，「年輕選手可能容易發生，需要多點比賽累積經驗。」

悍將今天在球員異動方面，將捕手蘇煒智下放二軍，空出空間給去年選秀第三輪指名池恩齊，丘昌榮表示，各部門教練開會討論後，認為他的跑壘、移動速度很不錯，因此給他機會嘗試，「會先從代守、代跑這方面開始」。

丘昌榮 樂天桃猿 孔念恩

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