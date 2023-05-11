中職／悍將單場4失誤 拉新秀內野手池恩齊上一軍

中職富邦悍將隊在昨天比賽發生4次失誤導致輸球，今天拉上新秀內野手池恩齊上一軍，在板凳待命。總教練丘昌榮指出，針對失誤問題今天有提早訓練，年輕選手也需要經驗累積。

悍將昨天以2比8不敵中信兄弟，吞下3連敗，目前與兄弟隊共居墊底。悍將全場發生4次失誤，包括三壘手李宗賢2次、游擊手劉俊豪1次、捕手張進德1次，是敗因之一。悍將今天做出人員調動，將昨天新註冊的內野手池恩齊升上一軍，並下放捕手蘇煒智。

19歲池恩齊是中信兄弟投手吳俊偉的弟弟，在去年季中選秀被悍將以第3指名加入職棒，今天正式登錄一軍。池恩齊二壘、游擊都可以守，丘昌榮今天賽前表示，「各部門剛剛有開會，認為他（池恩齊）各方面跑壘、移動速度都不錯，給他磨練一點經驗，有機會先代守、代跑。」

針對昨天悍將單場出現4次失誤，丘昌榮則表示，「失誤都會有，但剛好都連在一起，而且都是滿重要的失誤，加上還有一些隱形失誤。」丘昌榮指出，賽前針對守備部分有提早做一些訓練，尤其是一些比較年輕的選手，經驗部分也需要累積。

今天悍將先發打序也有做一些調整，主要是外野手孔念恩在昨天比賽守備時為了接球，踩到場邊投手丘有點扭到腳，今天沒有先發，由林哲瑄守右外野。