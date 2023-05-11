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TOTO盃少棒賽／台東奪冠 獲小馬聯盟代表權

中央社／ 台東縣11日電
TOTO盃少棒賽台東縣隊。（中華民國棒球協會提供）
TOTO盃少棒賽台東縣隊。（中華民國棒球協會提供）

台東縣少棒聯隊參加「112年TOTO盃全國少棒錦標賽」昨天奪冠，取得國家代表權，將於6月參加2023年美國小馬聯盟（PONY）野馬級11至12歲組亞太區少棒錦標賽。

台東縣政府今天發新聞稿表示，以卑南國小為主體的台東縣少棒聯隊參加「112年TOTO盃全國少棒錦標賽」，以16比5大勝台中市聯隊奪下冠軍，並囊獲4項個人獎項及國家代表權，將於6月初赴菲律賓馬尼拉參加2023年美國小馬聯盟（PONY）野馬級11至12歲組亞太區少棒錦標賽，爭取亞太區代表權。

球隊10日晚上回到學校，台東縣長饒慶鈴前往致贈加菜金及紅榜，她允諾全力協助出國經費及訓練資源，並期勉大家全力以赴奪得代表權前往美國參加世界決賽。

饒慶鈴表示，球員所關心的出國經費，縣政府一定會協助，另外，集訓期間的各項資源、選手營養問題，地方各界也允諾全力供應，讓大家無後顧之憂，全心備戰，為地方、為國家爭取最高榮耀。

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