中職／球員生涯19年歷經10位教頭 恰恰初領軍拚追平獅隊10冠

中信兄弟隊昨天正式宣布「恰恰」彭政閔接替林威助，成為2014年入主中職後，10個球季內第7位總教練，對這位身經百戰的傳奇球星來說，明天作客台南球場領軍初體驗，對統一獅隊3連戰首戰就是全新考驗的起點；「恰總」挑戰隊史第3次3連霸當然壓力不小，一旦達到目標將創下重大紀錄，就是和獅隊並列中職史上最多總冠軍。

中職過去33季，獅隊累積10座總冠軍排名第一，兄弟去年在林威助領軍下完成2連霸，隊史第9冠到手，接著是樂天桃猿隊7冠、味全龍隊4冠、富邦悍將隊前身興農牛隊2冠、義大犀牛隊1冠。

彭政閔過去球員生涯從2001年展開，直到2019年高掛球鞋，生涯19個球季歷經10位總教練，包括林百亨、林易增、吳思賢、王光輝、中込伸、陳瑞振、謝長亨、吳復連、史耐德、伯納，甚至還有短暫帶兵的榊原良行、陳琦豐，如今輪到自己接掌兵符，必須扛起每場比賽勝敗重任，未來每天都有不同考驗。

兄弟目前戰績10勝1和15敗，上半季排名和富邦悍將隊並列第4，本季還有94場比賽要打，全隊能否改變命運，球迷都會緊盯彭政閔的調度，如果能夠再嘗總冠軍滋味，將是繼1992到94年、2001到03年後，再度拚出高難度的3連霸。

彭政閔從菜鳥球季起，連續3年奪冠，當時總教練是林易增，2010年在陳瑞振領軍下，再獲個人第4冠，昨天從副領隊變成總教練，未來有機會以不同身分再度挑戰總冠軍，球迷拭目以待。