中職／林威助驚傳交出兵符 粉絲團兩日前已發文預言？

中信兄弟總教練林威助去年剛率隊奪得二連霸,沒想到開季一個多月就無預警遭到撤換,改由「恰恰」彭政閔執掌兵符。在黯然下台後,球迷們翻出林威助粉絲團在8日晚間的發文,內文寫道「只要你沒被擊敗,你就有東山再起的機會」,也引起球迷們推測,冰凍三尺非一日之寒,林威助卸任恐非球團臨時起意。

林威助帶隊期間功績彪炳,近兩年分別以年度第一及第二的戰績揮軍台灣大賽。不只拿下二連霸,更是兩度以4比0之姿橫掃對手,創下冠軍戰8連勝的不敗神話。他在下台後將轉任海外發展顧問,遭球迷形容「如同流放邊疆」。

球員時代就累積不少「林太太」的林威助,遭撤換消息一出,不少球迷表示不捨,並到他的粉絲專頁「林威助 Fans」加油打氣。而粉絲團小編在8日午夜發文,並引用海綿寶寶語錄,「What doesn't kill ya... usually succeeds in the second attempt.只要你沒被擊敗,你就有東山再起的機會。」,似乎已經預言林威助將遭到撤換。

球迷們也紛紛留言表示,「原來是預言,助總加油」、「期待助總東山再起」、「謝謝助總帶來二連霸」、「助總沒有被擊敗、永遠是我們的神」。