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中職／彭政閔接棒教頭 拚翻轉兄弟隊史執教首戰戰績

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
彭政閔從林威助手中接下兵符，12日將首次以「恰總」身分露面。本報資料照片
彭政閔從林威助手中接下兵符，12日將首次以「恰總」身分露面。本報資料照片

「助下恰上」中信兄弟隊總教練再次改朝換代，彭政閔從林威助手中接下兵符，12日將首次以「恰總」身分露面，翻看中信兄弟球團史，總教練執教首戰是2勝4敗，彭政閔將面臨挑戰。

中信自2014年入主兄弟後，至今第10個年頭，彭政閔是球團史第7位總教練，過去6任教頭中，謝長亨在執教首戰就拿下勝利，不過謝長亨前一年在兄弟象的執教首戰是吞敗，個人執教首戰在2003年效力統一獅隊時也是承擔敗仗。

而接下來5位教頭裡，吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮的執教首戰都是敗仗，丘昌榮的執教首勝更是打到第4場才入袋，而林威助則是執教首戰就率隊奪勝。

向上延伸到兄弟象，兄弟隊史扣除掉短暫代理的榊原良行、陳琦豐，歷任17位教頭的執教首戰是7勝10敗（謝長亨以兄弟象時期計算），要在執教第一場就拿下勝利並不容易。

像彭政閔在季中接手執掌既有團隊，兄弟隊史是第5次，過去4次僅林易增首戰奪勝，中込伸、吳復連、伯納執教首戰都輸球。

彭政閔2019年退休後，就任中信兄弟副領隊兼任農場總監，期間曾陸續拜訪日職、美職球隊進修，也曾擔任過兩次中華隊打擊教練，分別是2019年世界12強棒球賽、今年世界棒球經典賽，不過還未執掌過兵符，就看接任後能帶來什麼樣的「恰式」火花。

彭政閔 中信兄弟 謝長亨

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