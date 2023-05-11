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中職／中信兄弟教頭無人帶滿3年 林威助竟是近6任最長

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林威助是中信金控2014年接手兄弟象隊後，第6位卸任教頭。 聯合報系資料照
林威助是中信金控2014年接手兄弟象隊後，第6位卸任教頭。 聯合報系資料照

中職本季賽事開打不到1個半月，「助總」林威助成為首位下台的總教練，也是中信金控2014年接手兄弟象隊後，第6位卸任教頭，儘管領軍265場比賽排名第一，勝率5成65也是最高，還是無法成為首位帶滿3個球季的總教練。

中信入主中職第10個球季，上半季打不到一半賽事就換掉總教練，由副領隊彭政閔接掌兵符，林威助領軍第3季只打26場比賽，以10勝1和15敗排名第4（勝率4成和富邦悍將隊並列墊底），接下來挑戰3連霸的重任由「恰總」彭政閔扛起，壓力當然不小。

林威助從2021年至今帶兵265場，戰績144勝10和111敗，從勝率看來，仍是中信兄弟6任教頭最好，尤其兄弟只差1冠就可追平統一獅隊，並列中職史上最多總冠軍，看來他已無法再創另一項重大紀錄。

彭政閔明天首次領軍出賽前，兄弟最近6任總教練依序是謝長亨、吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮、林威助，從6人帶兵長度看來，只有林威助超過兩個球季，其餘都未滿兩年、甚至只有1年，史耐德領軍223場排名第二，吳復連剛好達200場，接著是謝長亨160場、伯納137場、丘昌榮120場。

中信接手職棒不到10年，已經出現7位總教練，異動教頭的頻率不低，若從2014年至今1106場球季賽計算，平均184場比賽就換掉一位教頭，不難想見職棒總教練在風光的背後，想要長期保住飯碗絕非易事。

林威助 中職 彭政閔

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