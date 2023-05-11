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中職／還我助總！中信閃電換帥引眾怒：嫌球迷太多

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊總教練林威助被閃電撤換引發球迷怒火。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助被閃電撤換引發球迷怒火。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟昨晚驚爆震撼彈，過去兩年率隊奪下二連霸、台灣大賽八連勝的教頭林威助傳出將交出帥印，由副領隊「恰恰」彭政閔接手總教練的位置。由於事發突然，在網路引起一陣軒然大波，憤怒的中信球迷更灌爆官方粉絲團，直呼球隊這樣「粗暴」的手法太羞辱球隊的連霸功臣。

林威助自2017年引退後，2018年接任二軍總教練，更於2021年接下中信兄弟一軍兵符。期間帶隊成績有目共睹，首年就打破「七年六亞」魔咒，並在去年成功完成二連霸，總冠軍戰八連勝更是歷史紀錄。

儘管球團昨日聲明強調換帥決定非關戰績，也與網路盛傳的林威助與高層不合無關，是為了球隊長遠考量才做此決定，但此消息一出，網路上的中信球迷還是瞬間炸鍋，質疑球隊的手法過於粗糙、也沒有給出完整解釋，讓二連霸教頭打包走人實在太不尊重，粉絲團貼文如今已累積了近4000個「怒」。球迷們紛紛表示「輸球都沒這麼生氣」、「滿滿官方說法，一點尊嚴都沒留」、「恰恰這時候上位簡直比益全還坦」。

更有憤怒的球迷表示，球隊選在阪神主題日開賣當天公布消息吃相太難看，揚言要抵制進場；也有彭政閔的粉絲認為，在這個時間點讓他接手並不是件值得高興的事情，反而像是處理爛攤子。無論換帥真相為何，中信球團都免不了一陣子的輿論指責了。

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