中職／季中換「助」無關戰績與人和 劉志威：基於整體考量

中信兄弟隊二連霸教頭林威助遭撤換，由彭政閔接掌一軍兵符，這項震撼消息引起球界傳聞四起，領隊劉志威賽後說明，無關戰績，「是基於球團整體發展考量，做出調整」。

兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，賽後球團宣布林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練，另外一、二軍教練團不少成員對調。

劉志威表示，球團肯定林威助率隊拿下二連霸，也肯定他的能力與貢獻，不過球團長遠發展來看，尤其是海外事業的推展，希望借助他的長才，因此做出職務調整，「球隊在這個職務上一直在找適合人選，幫助在日本、韓國、亞洲的推廣。」

在球季中突然出現人事大地震仍屬異例，劉志威解釋，整體規劃一直都有在考量，只是在找適當時機點，人員調動需要一點時間考量、溝通，「目前來說，現在時機點是比較恰當。」

外傳林威助與高層發生摩擦，也傳出帶隊風格在內部不合，劉志威表示，「針對傳言，不一一回覆，站在球團立場，絕對是從球團長遠規劃調整考量。」

中信兄弟隊至林威助交出兵符前的戰績是9勝15敗1和，在上半季墊底，劉志威表示，與戰績無直接相關，「去年開季我們的戰績跟首位差距更大，這樣的異動純粹是整體考量。」

【中央社新北10日電】

中職中信兄弟今天拋下換帥震撼彈，由彭政閔接任總教練，2連霸教頭林威助在合約最後一年轉海外發展顧問，領隊劉志威澄清否認是因戰績不佳、與高層不合，完全是長遠考量。

兄弟今天賽後宣布原總教頭林威助轉任海外發展顧問，原副領隊兼農場主管彭政閔則接任一軍總教練。由於林威助前2年都領軍在總冠軍賽橫掃對手，並完成2連霸，年初才進總統府接受總統蔡英文接見，且開季才打26場就遭替換，讓外界相當震驚。

賽後兄弟領隊劉志威接受聯訪親自說明，他表示，這是球團的長遠規劃，「還是要肯定林威助教練在這2年帶隊拿下2連霸，他有這樣的能力跟貢獻，所以海外事業推展是現在球團的重點，想借助他的專長。」

由於今年是林威助的第3年合約，劉志威也強調，林威助是接受新的任務，持續把任務做好就可以。

被問到「換帥」是否與今年開季戰績不佳有關係，劉志威說：「去年剛開始差距比現在還要大，跟戰績沒有直接關係，我們一直在找適當時機點，也要做一些溝通，都需要花點時間，所以我們認為這個時機點比較恰當。」

至於林威助是否有像外傳一樣與高層不合，劉志威則說：「傳言我就不一一回覆，站在球團立場絕對是長遠規劃來考量，沒有像傳言那個樣子。」中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一直以來都喊出想組「亞洲大聯盟」，劉志威說：「尤其是與日韓、中國的業務，都是我們接下來的重點。」