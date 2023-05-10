中職／彭政閔確定接任兄弟總教練 棒球生涯迎接新挑戰

中職中信兄弟今天賽後宣布由「恰恰」彭政閔接任總教練職務，他在球員生涯19年間創下輝煌成績，並挺過各種風風雨雨而被稱為「中職先生」，如今他接下重任面臨人生新的挑戰。

彭政閔在2001年加入兄弟象隊，直到2019年球季結束後高掛球鞋，職棒球員生涯19年間創下無數紀錄，生涯出賽1800場、敲出2044支安打都是名列歷史第2名，僅次於張泰山，轟出192發全壘打也高居聯盟史上第5。

「中職先生」彭政閔是兄弟、也是中職一直以來的看板球星，並達成史無前例的明星賽人氣王15連霸紀錄，是許多球迷從小到大的回憶，經過中職許多風風雨雨仍屹立不搖。彭政閔也說過許多名言，他曾在2016年總冠軍賽時對隊友喊話，「大象步伐雖然慢，總會到達終點。」

彭政閔在退役後並未離開棒球場，而是轉任球團副領隊兼任農場主管，不過曾赴美進修教練相關課程，也在2019年底世界12強棒球賽及今年3月世界棒球經典賽擔任台灣隊打擊教練。12強賽時台灣隊一路打進東京複賽，當時拿下最佳三壘手的王威晨就曾說過，彭政閔不管是在技術上或心理上都給予很多幫助。

彭政閔在2013年世界棒球經典賽守備時，曾肉身擋球獲得「鋼鐵恰」封號，也是許多台灣球迷國際賽印象深刻的一幕。過了10年，彭政閔在今年擔任經典賽台灣隊的打擊教練，也跟著台灣隊打出讓球迷感動的好比賽。

當了3年多行政職，彭政閔對現在兄弟隊的農場與養成再熟悉不過，如今他走向幕前扛起總教練這個「吃力不討好」的重擔，對彭政閔來說無疑是全新挑戰，「中職先生」如今能否帶領兄弟延續前2年的榮光，拿下隊史第3次三連霸，將是今年球迷最關心的焦點。